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عربي-دولي

الأردن ينفذ قرارا قضائيا بحل جماعة الإخوان

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:33
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أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق كل مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
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وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن "جماعة الإخوان" تقف وراء المخطط الإرهابي خطير الذي تم الكشف عنه مؤخرا وكان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
 
وقال إن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة. 
 
كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة. (سكاي نيوز عربية) 
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