الأردن ينفذ قرارا قضائيا بحل جماعة الإخوان

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، خلال ، إن "جماعة الإخوان" تقف وراء المخطط الإرهابي خطير الذي تم الكشف عنه مؤخرا وكان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. أعلن ، الأربعاء، أن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق كل مكاتبها المنتشرة في أنحاء .، خلال ، إن "جماعة الإخوان" تقف وراء المخطط الإرهابي خطير الذي تم الكشف عنه مؤخرا وكان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وقال إن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.



وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة " " المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.

كما شدد وزير على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.



وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة. (سكاي عربية)