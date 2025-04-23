تحذير لزيلينسكي: استعد للأسوأ

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حذر ديزن من شرق ، الرئيس الاوكراني من عواقب رفضه الشروط الأميركية لإنهاء النزاع مع .وأشار ديزن في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن رفض للشروط الأميركية قد يدفع إلى الانسحاب من المفاوضات، مما سيدفع لتقديم "صفقة بكثير" لكييف خلال بضعة أشهر.واعتبر أن رفض زيلينسكي للعرض الأميركي الحالي يمثل "خطأ استراتيجيا كبيرا". (روسيا اليوم)