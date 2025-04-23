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عربي-دولي

تحذير لزيلينسكي: استعد للأسوأ

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:10
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حذر البروفيسور غلين ديزن من جامعة جنوب شرق النرويج، الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي من عواقب رفضه الشروط الأميركية لإنهاء النزاع مع روسيا.
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وأشار ديزن في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن رفض زيلينسكي للشروط الأميركية قد يدفع واشنطن إلى الانسحاب من المفاوضات، مما سيدفع الأطراف الدولية لتقديم "صفقة أسوأ بكثير" لكييف خلال بضعة أشهر.

واعتبر أن رفض  زيلينسكي للعرض الأميركي الحالي يمثل "خطأ استراتيجيا كبيرا". (روسيا اليوم)
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