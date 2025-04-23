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عربي-دولي
معهد العلوم والأمن الدولي: هذا ما تقوم به إيران تحت الأرض
Lebanon 24
23-04-2025
|
10:12
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ذكر تقرير أن
إيران
تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشأتها النووية الرئيسية، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية بشن هجوم.
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واستند التقرير الصادر عن
معهد
العلوم والأمن الدولي إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية في الوقت الذي تستعد فيه
الولايات المتحدة
وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإعادة فرض القيود على البرنامج
النووي
لطهران.
وهدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بقصف إيران ما لم يتم التوصل بسرعة إلى اتفاق يضمن الهدف نفسه.
وقال ديفيد أولبرايت، رئيس المعهد، إن "الطوق الأمني الجديد يشير إلى أن مجمعي الأنفاق، وهي قيد الإنشاء منذ عدة سنوات تحت جبل كولانغ غاز لا لعدة سنوات، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل قريبا نسبيا".
وقال أولبرايت إن "
طهران
لم تسمح لمفتشي الأنشطة النووية التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى المجمعات النووية"، بحسب قوله.
وأضاف أن "ذلك أثار مخاوف من إمكانية استخدام تلك المجمعات لحفظ مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو مواد نووية غير معلنة، وأجهزة الطرد
المركزي
المتقدمة التي يمكنها تنقية اليورانيوم بالدرجة الكافية لصنع قنبلة بسرعة".
وقال أولبرايت "إن المجمعات يتم بناؤها على أعماق أكبر بكثير من منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض على عمق كبير في فوردو بالقرب من مدينة قم ذات الأهمية
الدينية
".
وأشار التقرير إلى أن صورا التقطتها الأقمار
الصناعية
التجارية في29 آذار أظهرت مداخل محصنة للمجمعات، وألواحا جدارية عالية أقيمت على امتداد حواف طريق متدرج يحيط بقمة
الجبل
، وأعمال حفر لتثبيت مزيد من الألواح.
وأضاف أن الجانب
الشمالي
من الطوق يتصل بحلقة أمنية حول منشأة نطنز.
ويبدو أن أعمال البناء الجارية في المجمعات تؤكد رفض طهران للمطالبات بأن تؤدي أي
محادثات
مع الولايات المتحدة إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، قائلة إنها تملك الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية. (العربية)
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