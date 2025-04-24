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عربي-دولي

قرار صادم.. جامعة "هارفرد" تقرّر بيع اصولها

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:16
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بدأت آثار قرار الادراة الأميركية بقطع التمويل عن جامعة "هارفرد" تظهر، إذ ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الجامعة  تجري مفاوضات نشطة لبيع أصولها بقيمة تصل إلى مليار دولار.
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ووفقا لمعلومات الوكالة، تتعلق الصفقة بمحفظة أسهم تابعة لصندوق استثماري خاص تملكه المؤسسة التعليمية.
 
وتعمل الجامعة بالتعاون مع مجموعة "جيفريز المالية" على نقل ملكية الأسهم إلى شركة "ليكسينغتون بارتنرز" المتخصصة في الاستثمارات. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شروط الصفقة لم تحسم بعد وقد تخضع لتغييرات. (روسيا اليوم)

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