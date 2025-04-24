قرار صادم.. جامعة "هارفرد" تقرّر بيع اصولها

بدأت قرار الأميركية بقطع عن جامعة "هارفرد" تظهر، إذ ذكرت " " أن تجري مفاوضات نشطة لبيع أصولها بقيمة تصل إلى مليار دولار.

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ووفقا لمعلومات الوكالة، تتعلق بمحفظة أسهم تابعة لصندوق استثماري خاص تملكه المؤسسة التعليمية.



وتعمل الجامعة بالتعاون مع مجموعة "جيفريز " على نقل ملكية الأسهم إلى شركة " بارتنرز" المتخصصة في . وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شروط الصفقة لم تحسم بعد وقد تخضع لتغييرات. (روسيا اليوم)