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عربي-دولي
رعب في البنتاغون.. مسؤولون أمام اختبارات كشف الكذب؟
Lebanon 24
24-04-2025
|
23:28
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وسط التحقيقات
الداخلية
الجارية في
البنتاغون
لجهة تسريب معلومات عبر تطبيق المحادثة "سيغنال" بين
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
وعدد من كبار المسؤولين حول ضربات أميركية على مواقع حوثية في اليمن في آذار الماضي، لا تتوقف تداعيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي.
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فقد اتضح أن مسؤولين في
وزارة الدفاع
الأميركية يعيشون رعباً بعد أنباء تتحدث عن إجبارهم على الخضوع لاختبارات كشف الكذب لإثبات
أنهم
لا يسربون معلومات حساسة إلى
وسائل الإعلام
.
وأفاد مصدر في البنتاغون بأن تحذيرا عبر البريد الإلكتروني من الاستخدام المحتمل لاختبارات كشف الكذب خلق أجواء من الترهيب.
كما أكد أن البنتاغون أصبح بمثابة "
صندوق باندورا
" من عدم
اليقين
بعد إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين ومغادرة اثنين آخرين من كبار المدنيين في الأسبوع الماضي، مما ترك بيت هيغسيث، وزير الدفاع، بدون مستشارين رئيسيين.
كما تابع أن الأمر غير العادي هو أن اختبارات كشف الكذب يتم التهديد بها ليس لكشف الموظفين المدنيين المحتملين المعارضين للرئيس
ترامب
، ولكن للقبض على المعينين السياسيين المشتبه في تسريبهم معلومات سرية أو حساسة.
وأشار إلى أن هناك مخاوف أيضا من أن يتبع البنتاغون مثال
وزارة الأمن الداخلي
، حيث أمرت بعض المسؤولين
بتسليم
هواتفهم للتحقق من ولائهم السياسي ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: "يعيش مسؤولو البنتاغون يوميًا في خوف من الإقالة. كل هذا يُسبب تشتيتًا كبيرًا، وسأُصدم إذا ظل هيغسيث وزيرًا للدفاع لفترة أطول". (العربية)
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