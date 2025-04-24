رعب في البنتاغون.. مسؤولون أمام اختبارات كشف الكذب؟

وسط التحقيقات الجارية في لجهة تسريب معلومات عبر تطبيق المحادثة "سيغنال" بين وعدد من كبار المسؤولين حول ضربات أميركية على مواقع حوثية في اليمن في آذار الماضي، لا تتوقف تداعيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي.

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فقد اتضح أن مسؤولين في الأميركية يعيشون رعباً بعد أنباء تتحدث عن إجبارهم على الخضوع لاختبارات كشف الكذب لإثبات لا يسربون معلومات حساسة إلى .



وأفاد مصدر في البنتاغون بأن تحذيرا عبر البريد الإلكتروني من الاستخدام المحتمل لاختبارات كشف الكذب خلق أجواء من الترهيب.



كما أكد أن البنتاغون أصبح بمثابة " " من عدم بعد إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين ومغادرة اثنين آخرين من كبار المدنيين في الأسبوع الماضي، مما ترك بيت هيغسيث، وزير الدفاع، بدون مستشارين رئيسيين.



كما تابع أن الأمر غير العادي هو أن اختبارات كشف الكذب يتم التهديد بها ليس لكشف الموظفين المدنيين المحتملين المعارضين للرئيس ، ولكن للقبض على المعينين السياسيين المشتبه في تسريبهم معلومات سرية أو حساسة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف أيضا من أن يتبع البنتاغون مثال ، حيث أمرت بعض المسؤولين هواتفهم للتحقق من ولائهم السياسي ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال: "يعيش مسؤولو البنتاغون يوميًا في خوف من الإقالة. كل هذا يُسبب تشتيتًا كبيرًا، وسأُصدم إذا ظل هيغسيث وزيرًا للدفاع لفترة أطول". (العربية)