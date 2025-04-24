معركة جديدة بين ترامب والحزب الديمقراطي

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حرب جديدة أشعلها الرئيس الأميركي ضدّ ، إذ أمر بإجراء تحقيق بشأن منصّة رئيسية لجمع التبرّعات تستخدمها الديموقراطيّة التي ردّت من جهتها باتّهامه بإساءة استخدام سلطته لتحقيق أهداف سياسيّة.ووقّع الرئيس وثيقة توعز إلى وزيرة العدل بالتحقيق في مزاعم حول تبرعات أجنبية وغيرها من التبرعات غير القانونية لمنصّات جمع التبرعات، بما في ذلك منصّة آكت بلو ActBlue، والتي يستخدمها الديموقراطيون لجمع أموال عبر الإنترنت موجَّهة خصوصا للحملات .وقال إن التحقيق ينبغي أن يركّز على استخدام "منصات جمع تبرعات بغية تقديم مساهمات وهمية، وتقديم مساهمات من الخارج لمرشحين وللجان سياسية أمريكية، وهو أمر مخالف للقانون". وذكر ترامب تحديدا آكت بلو.هاجم ، ترامب المقرب، مرارا، متهما إياها بالاحتيال، من دون أن يقدّم أي دليل.ويمكن لتحقيق كهذا أن يعوق قدرة الديموقراطيين على في انتخابات منتصف الولاية في العام المقبل والتي ستقرر من سيسيطر على حتى نهاية ولاية ترامب الثانية. (العين)