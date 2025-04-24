Advertisement

عربي-دولي

معركة جديدة بين ترامب والحزب الديمقراطي

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1351650-638811609375700260.png
Doc-P-1351650-638811609375700260.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حرب جديدة أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ الحزب الديمقراطي، إذ أمر وزارة العدل بإجراء تحقيق بشأن منصّة رئيسية لجمع التبرّعات تستخدمها المعارضة الديموقراطيّة التي ردّت من جهتها باتّهامه بإساءة استخدام سلطته لتحقيق أهداف سياسيّة.
Advertisement

ووقّع الرئيس الجمهوري وثيقة توعز إلى وزيرة العدل بام بوندي بالتحقيق في مزاعم حول تبرعات أجنبية وغيرها من التبرعات غير القانونية لمنصّات جمع التبرعات، بما في ذلك منصّة آكت بلو ActBlue، والتي يستخدمها الديموقراطيون لجمع أموال عبر الإنترنت موجَّهة خصوصا للحملات الانتخابية.

وقال ترامب إن التحقيق ينبغي أن يركّز على استخدام "منصات جمع تبرعات بغية تقديم مساهمات وهمية، وتقديم مساهمات من الخارج لمرشحين وللجان سياسية أمريكية، وهو أمر مخالف للقانون". وذكر ترامب تحديدا منظمة آكت بلو.

من جهته هاجم إيلون ماسك، مستشار ترامب المقرب، هذه المنظمة مرارا، متهما إياها بالاحتيال، من دون أن يقدّم أي دليل.

ويمكن لتحقيق كهذا أن يعوق قدرة الديموقراطيين على المنافسة في انتخابات منتصف الولاية في العام المقبل والتي ستقرر من سيسيطر على الكونغرس حتى نهاية ولاية ترامب الثانية. (العين)
مواضيع ذات صلة
انتخابات غرينلاند: فوز كبير للحزب الديمقراطي وصعود لافت للقوميين
lebanon 24
25/04/2025 15:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك ينتقد الحزب الديمقراطي.. لهذا السبب
lebanon 24
25/04/2025 15:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل حزبي لضبط "المعركة البلدية" والمرشحون انطلقوا
lebanon 24
25/04/2025 15:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تستعد لمعركة قضائية جديدة
lebanon 24
25/04/2025 15:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-04-25
07:58 | 2025-04-25
07:51 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:31 | 2025-04-25
07:14 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24