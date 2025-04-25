تصعيد دموي: 70 شهيداً خلال 24 ساعة.. وغزة تحت وابل القصف

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قصف جيش فجر اليوم الجمعة مجددا نازحين في ، ما أسفر عن بعد يوم شهد مجازر في ومدينة غزة، وهدد بتوسيع العدوان على القطاع.واستشهد 5 من أسرة واحدة، هم أب وأم حامل وأطفالهما الثلاثة، في استهدفت خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان جنوبي .وقالت إن الغارة على المواصي المكتظة بالنازحين تمت بواسطة مسيّرة انتحارية.كما تعرضت بلدة عبسان شرق خان يونس لغارة جوية فجر اليوم، وبالتزامن قصفت حي قيزان رشوان المدينة.وفي القريبة، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشمالية للمدينة.وفي وقت مبكر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال طبية في حي شرقي مدين غزة، وتحدثت مصادر في البداية عن شهداء، لكن الدفاع المدني أكد فقط وقوع إصابات.وكانت الطائرات الإسرائيلية نفذت أمس قصفا كثيفا على عدة مناطق في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 65 فلسطينيا. (الجزيرة)