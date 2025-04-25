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تحطم طائرة تجريبية بقاعدة عسكرية بولاية فيرجينيا.. مصرع الطيار

Lebanon 24
25-04-2025 | 01:40
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قال مسؤولون أميركيون إن طيارا كان يستعد لعرض جوي قادم على متن طائرة تجريبية توفي يوم أمس الخميس عندما تحطمت الطائرة في قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا الساحلية.

وتحطمت الطائرة المدنية في وقت قبل الظهر بقليل أثناء هبوطها في قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة في هامبتون، حسبما قال مسؤولو القاعدة في بيان صحفي. وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متن الطائرة.
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ولم يكشف عن هوية الشخص الذي كان يقود الطائرة. وكان الطيار يستعد للمشاركة في العرض الجوي "القوة الجوية فوق هامبتون رودز"، والذي كان من المقرر إقامته في عطلة نهاية هذا الأسبوع في القاعدة.

وقال قائد قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة الكولونيل ماثيو ألتمان في بيان:"لقد فقدنا اليوم صديقا لعائلة قواتنا الجوية، بالنيابة عن فريقنا بأكمله، أود أن أعرب عن عميق تعاطفنا مع عائلة وأصدقاء هذا الطيار الرائع".

وقال المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل في منشور على منصة "إكس" إنه "يحقق في حادث تحطم طائرة MX Aircraft MXS التجريبية".

ويوم أمس، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الطيار في سلاح الجو الأميركي دونيل رامزي تصريحه بأن الحادث وقع في القاعدة التي تعد من أهم المنشآت العسكرية في المنطقة، لافتا إلى أن التحقيق بالحادث جار.

وحينها لم يتمكن الطيار من الإدلاء بمعلومات حول الإصابات المحتملة.

ووفقا لموقع شركة "MX Aircraft" فإن طائرة "MXS" من طراز الطائرات ذات المقعد الواحد، وتنتجها شركة أسترالية متخصصة في تصنيع الطائرات الرياضية والاستعراضية وتلك المستخدمة في السباقات.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه، من المقرر إقامة عرض جوي في القاعدة يومي السبت والأحد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المنكوبة من ضمن الطائرات المشاركة في الفعالية.

يذكر أن قاعدة "لانغلي-يوستيس المشتركة" تضم كلا من قاعدة "فورت يوستيس" التي تعتبر مركزا رئيسيا للتدريب والدعم اللوجستي في الجيش الأمريكي وتضم قيادة للنقل البري والسككي، والطيران اللوجستي. وقاعدة "لانغلي" الجوية التابعة لسلاح الجو. وتحتضن القاعدة أسرابا من مقاتلات F-22 رابتور.
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