السيسي: مصر "سد منيع" أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

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أكد ، اليوم الجمعة، دعم مصر الكامل للقضية .وقال في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير ، إن مصر "تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".وشدد على أنه " منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جليا مطالبا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات بكميات كافية ورافضا بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين".وأضاف أن "إعادة إعمار يجب أن تتم وفقا للخطة الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير".وتابع: "نؤكد مجددا أن العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة المستقلة وفقا لمقررات ".وأوضح أن "السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع ونتطلع إلى قيام وعلى رأسه والرئيس تحديدا بالدور المتوقع منه في هذا الصدد". (سكاي عربية)