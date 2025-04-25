للتفاوض مع أميركا.. الخارجية الإيرانية: عراقجي يزور عمان اليوم

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بينما يرتقب أن تعقد الثالثة من المحادثات الأميركية في غداً السبت، يتوجه ، مساء اليوم الجمعة إلى مسقط.فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، أن سيغادر إلى مسقط مساء على رأس وفد وفني من أجل إجراء غير مباشرة مع . (العربية)