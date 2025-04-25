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عربي-دولي

للتفاوض مع أميركا.. الخارجية الإيرانية: عراقجي يزور عمان اليوم

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:00
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بينما يرتقب أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأميركية في سلطنة عمان غداً السبت، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة إلى مسقط.
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فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن عراقجي سيغادر طهران إلى مسقط مساء على رأس وفد دبلوماسي وفني من أجل إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. (العربية) 
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