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عربي-دولي
للتفاوض مع أميركا.. الخارجية الإيرانية: عراقجي يزور عمان اليوم
Lebanon 24
25-04-2025
|
04:00
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بينما يرتقب أن تعقد
الجولة
الثالثة من المحادثات
الإيرانية
الأميركية في
سلطنة عمان
غداً السبت، يتوجه
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، مساء اليوم الجمعة إلى مسقط.
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فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي، أن
عراقجي
سيغادر
طهران
إلى مسقط مساء على رأس وفد
دبلوماسي
وفني من أجل إجراء
محادثات
غير مباشرة مع
الولايات المتحدة
. (العربية)
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