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عربي-دولي

للمرة الرابعة.. ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء بوتين

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:29
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مع مواصلة الولايات المتحدة مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وصل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو اليوم الجمعة.
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حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك للمرة الرابعة. (العربية) 
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