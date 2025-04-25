للمرة الرابعة.. ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء بوتين

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مع مواصلة مساعيها لانهاء الحرب الروسية ، وصل مبعوث الرئيس الأميركي ، ، إلى اليوم الجمعة.حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي ، وذلك للمرة الرابعة. (العربية)