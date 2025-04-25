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عربي-دولي

ستارمر: شروط التفاوض مع موسكو تحددها كييف

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:44
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رافضاً الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، على عكس ما ألمح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة السماح لأوكرانيا بتحديد شروط أي اتفاق سلام مع روسيا.
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كما اعتبر أن "الرئيس الأوكراني الشجاع فولوديمير زيلينسكي ليس مسؤولاً عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

إلى ذلك، رفض دعم الخطط الأميركية للاعتراف رسميًا بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا في أي تسوية تفاوضية مقبلة مع موسكو، وطالب الجانب الروسي بالموافقة على "وقف إطلاق نار غير مشروط". وقال في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، اليوم الجمعة "نحن في مرحلة مكثفة من المفاوضات"، مكرراً أنه "على أوكرانيا أن تقرر وتحدد الشروط، وليس للآخرين أن يقرروا نيابة عنها". (العربية) 
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