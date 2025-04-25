ستارمر: شروط التفاوض مع موسكو تحددها كييف

رافضاً الاعتراف بسيادة على ، على عكس ما ألمح إليه الرئيس الأميركي ، شدد رئيس الوزراء على ضرورة لأوكرانيا بتحديد شروط أي اتفاق سلام مع روسيا.

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كما اعتبر أن "الرئيس الأوكراني الشجاع ليس مسؤولاً عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".



إلى ذلك، رفض دعم الخطط الأميركية للاعتراف رسميًا بتبعية شبه لروسيا في أي تسوية تفاوضية مقبلة مع ، وطالب الجانب الروسي بالموافقة على "وقف إطلاق نار غير مشروط". وقال في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، اليوم الجمعة "نحن في مرحلة مكثفة من المفاوضات"، مكرراً أنه "على أن تقرر وتحدد الشروط، وليس للآخرين أن يقرروا نيابة عنها". (العربية)