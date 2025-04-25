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غزة.. مقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:41
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استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.
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وقصف الجيش الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأن طفلا (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.
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