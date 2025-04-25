غزة.. مقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي

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استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي ، جنوب .وقصف الجيش خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات .وأفادت الوكالة بأن طفلا (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان .