من أجل رفع العقوبات.. دمشق تستجيب لشروط أميركا

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وكشفت رسالة وجهتها دمشق إلى أنها استجابت لمعظم الشروط، مع السعي لوضع تفاهمات متبادلة بشأن بعض العالقة، وفقا لنسخة اطلعت عليها . وسط سعي السلطات الجديدة المتواصل من أجل رفع الغربية عن البلاد لاسيما الأميركية، ردت كتابيا على قائمة الشروط الأميركية لرفع جزئي محتمل للعقوباتوكشفت رسالة وجهتها دمشق إلى أنها استجابت لمعظم الشروط، مع السعي لوضع تفاهمات متبادلة بشأن بعض العالقة، وفقا لنسخة اطلعت عليها .

كما أشارت إلى أن قضية المقاتلين الأجانب في الجديد تتطلب جلسة تشاورية أوسع



لكنها بينت أنه تم تعليق إصدار الرتب العسكرية.



الفصائل

إلى ذلك، شددت الرسالة على أن لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك .



كما أشارت إلى أن السلطات السورية ستشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، مع سعيها لمزيد من المناقشات في هذا الشأن



وكانت سلمت سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من الحكم الجديد الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.