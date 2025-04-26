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عربي-دولي

من أجل رفع العقوبات.. دمشق تستجيب لشروط أميركا

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:09
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وسط سعي السلطات السورية الجديدة المتواصل من أجل رفع العقوبات الغربية عن البلاد لاسيما الأميركية، ردت دمشق كتابيا على قائمة الشروط الأميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات
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وكشفت رسالة وجهتها دمشق إلى الإدارة الأميركية أنها استجابت لمعظم الشروط، مع السعي لوضع تفاهمات متبادلة بشأن بعض القضايا العالقة، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز.
كما أشارت إلى أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد تتطلب جلسة تشاورية أوسع

لكنها بينت أنه تم تعليق إصدار الرتب العسكرية.

الفصائل الفلسطينية
إلى ذلك، شددت الرسالة على أن سوريا لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل.

كما أشارت إلى أن السلطات السورية ستشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، مع سعيها لمزيد من المناقشات في هذا الشأن

وكانت الولايات المتحدة سلمت سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من الحكم الجديد الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
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