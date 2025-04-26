Advertisement

خاص

سوريا الجديدة تغيّر خطابها… هل اقتربت لحظة التطبيع؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
26-04-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1352125-638812577699800329.jpg
Doc-P-1352125-638812577699800329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن تصريحاً مباشراً من الرئيس السوري أحمد الشرع، لكنه كان كافياً لإعادة طرح سؤال بقي مؤجَّلاً لمدّة: هل سوريا بصدد إعادة تعريف موقعها من قضية الصراع العربي - الإسرائيلي؟ يأتي هذا السؤال بالتوازي مع تصريح عضو الكونغرس الأميركي مارلين شتوتسمان لـ "بلومبيرغ" بعد عودته من زيارة رسمية إلى دمشق، قال فيه بأنّ الرئيس السوري قد أعرب عن استعداده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "إذا توفرت الشروط المناسبة".
Advertisement

الحديث، الذي لم يصدر أي نفي رسمي بشأنه من دمشق حتى اللحظة، انتقل بسرعة من وسائل الإعلام الأميركية والعبرية إلى القنوات العربية، مثيراً بذلك موجة من التساؤلات حول اتجاهات السياسة السورية الجديدة، خاصة في ظلّ قيادة سياسية تُعدّ حديثة العهد وتحاول فكّ الحصار السياسي والدبلوماسي المفروض على البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

اللافت أن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسي مختلف تماماً عن المراحل السابقة، فالرئيس أحمد الشرع، الذي تسلّم السلطة بعد سقوط نظام الأسد، لا يملك أدوات النفوذ نفسها، ولا يطمح على ما يبدو إلى إعادة إحياء دور سوريا بوصفها مركز ثقل لمحور المقاومة، بل إن كلّ المؤشرات تُظهر، منذ تسلّمه السلطة، اتجاهه الواضح إلى البراغماتية والانفتاح الحذر، وسط محاولات لإعادة دمج سوريا في المنطقة من بوابة الاستثمار والانفتاح الاقتصادي.

من هنا، يبدو الحديث عن التطبيع، حتى وإن جاء غير رسمي، منسجماً مع مشروع أوسع يعمل الشرع على هندسته، وعنوانه الأساسي "إنقاذ الدولة". وترى مصادر دبلوماسية رفيعة أنّ "خطاب الشّرع الداخلي والخارجي يعكس توجّهاً عملياً يضع أولوية قصوى لإعادة ترميم الدولة ومؤسساتها، لا العودة إلى استراتيجيات المواجهة القديمة أو الشعارات التي استُنزفت لعقود، إذ يظهر الرئيس الجديد حريصاً على تقديم صورة أكثر واقعية لعلاقة سوريا بمحيطها، متجنّباً الاصطفافات الحادة ومكتفياً بلغة مرنة لا تُقفل الباب أمام أي احتمال يمكن أن يخدم إعادة تموضع دمشق على الخارطة الإقليمية والدولية".

وبحسب ما نُقل عن عضو الكونغرس الأميركي شتوتسمان، فإن الرئيس السوري لم يطرح التطبيع كخطوة مجانية، بل ربطه بشروط واضحة على رأسها وقف الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خصوصاً في الجنوب والجولان، إلى جانب رفع العقوبات الأميركية. وقد أضاف الشرع، بحسب الرواية، أن بلاده "لا تطلب المال، بل فقط السّماح لها بالتنفس".

وتلفت المصادر إلى أنّ "هذه اللغة تذكّر بما يُعرف في علم التفاوض بـ"الرسائل الاختبارية"، حيث يُصار إلى إطلاق موقف غير رسمي بهدف قياس ردود الفعل المحلية والدولية. وبالتالي فإنّ هذه الرسائل تفتح الباب أمام إمكانية التحول، لكنها لا تلزم صاحبها بخطوة نهائية". من هنا، يظهر واضحاً أن سقف الخطاب الذي يُنسب للشرع يبدو مدروساً، بحيث أنه لا يعرض اتفاقاً مباشراً أو يضع شروطاً تعجيزية، بل يترك مساحة للمناورة ويتحدث بلغة قريبة من المزاج الغربي، وتحديداً الأميركي، الذي يربط أي تقارب برفع العقوبات وتحقيق الاستقرار.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم؛ هل استخدم الشرع كلامه لمجرّد الاستهلاك السياسي، أم أنه عبّر عن بداية تحوّل جدّي في السياسة الخارجية السورية؟
تقول المصادر أنّ "الجواب قد يكون كلاهما، فالشرع يُدرك حساسية هذا الملفّ محلياً وعربياً، ويعلم أن الرأي العام السوري لا يزال يحمل موقفاً تقليدياً وقوياً من إسرائيل، حتى وإن تراجعت هذه الأولوية أمام أولويات معيشية واقتصادية ملحّة. ولهذا فإن تصريحاً مباشراً حول التطبيع قد يكون مُكلفاً على المستوى الشعبي، في حين أن خطاباً مشروطاً، غير مباشر، يمكن أن يُمرَّر تدريجياً من دون أن يُحدث صدمة جماهيرية.

في المحصلة، لا يُمكن قراءة ما نُقل عن الشرع إلا في سياق التحوّل الذي تشهده سوريا بعد سنوات من الحرب والانهيار. فالنظام السابق كان يتباهى بدعمه العلني لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، أما اليوم، الوضع بات مختلفاً بشكل جذري، إذ لم تعد سوريا لاعباً أساسياً في هذا المحور، بل بالكاد تستعيد أنفاسها. وبالتالي، فإن طرح التطبيع تجاوز فكرة كونه "خيانة" كما كان يُصوَّر في الإعلام الرسمي سابقاً، وصار يُسوّق اليوم على أنه مخرج من العزلة، وربما بوابة لإنعاش الاقتصاد والسياسة.

ومن هُنا، لا يمكن اعتبار ما نُقل عن الشّرع، إن صحّ فعلاً، اتفاق سلام قيد التشكيل، الا أنه بلا شكّ تحوّل في اللغة والموقف والأولويات. وإن كانت دمشق لا تزال تختبر الطريق، فإن مجرّد ذكر "التطبيع" من جانبها، ولو عبر طرف ثالث، يكشف أن الشرق الأوسط يدخل فصلاً جديداً تُكتب فيه قواعد اللعبة من جديد، وسوريا لا تريد حتماً البقاء خارجه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل اقترب "التطبيع" في لبنان؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
lebanon 24
27/04/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت إيران وأميركا من اتفاق جديد؟ عراقجي يكشف موقف طهران
lebanon 24
27/04/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل نقترب من جائحة جديدة؟ قلق عالمي من عدوى مجهولة في موسكو
lebanon 24
27/04/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: الشرع تغيّر وتطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالاً حقيقياً
lebanon 24
27/04/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:53 | 2025-04-26
15:39 | 2025-04-26
15:38 | 2025-04-26
15:36 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24