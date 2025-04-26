ترامب وزيلينسكي يلتقيان لأول مرة منذ المشادة في البيت الأبيض

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التقى الرئيس الأميركي ، السبت، نظيره الأوكراني ، لأول مرة منذ الاجتماع العاصف الذي جمعهما في قبل أسابيع.الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونع إن أجرى "نقاشا مثمرا للغاية" مع ، قبيل المشاركة في جنازة ، السبت، في .وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول الاجتماع لاحقا".وشهد البيت الأبيض شهر شباط الماضي، مواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين ترامب وزيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام ، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ، حيث طالب ترامب بعقد صفقة معادن مع .