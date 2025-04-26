إسرائيل تعلّق على انفجار ميناء بندر عباس الإيراني

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علّق الجيش على الانفجار الهائل الذي شهده ميناء عباس جنوبي ، السبت.ونقلت صحيفة " " عن مسؤولين عسكريين، قولهم إنه "لا علاقة للجيش الإسرائيلي بالانفجار الذي وقع في إيران".وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا هائلا هز ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، مما أسفر عن إصابة 561 شخصا.