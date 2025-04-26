ستستأنف بعد أسبوع.. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران

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أعلن التلفزيون الرسمي انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين وفدي وإيران، بشأن البرنامج لطهران، التي جرت في مسقط.واستغرقت المناقشات التي استضافتها خلف أبواب مغلقة، السبت، نحو 9 ساعات، حسب المصدر ذاته.وقال التلفزيون الإيراني إن "الوفدين اللذين كانا يجريان محادثات غير مباشرة سيعودان إلى عاصمتيهما للتشاور".وقال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "كشفت عن تطلع مشترك للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات المستدامة".وأضاف على منصة "إكس": "تم التطرق إلى المبادئ الأساسية والأهداف والقضايا الفنية الجوهرية".وأكد الوزير أن المحادثات ستستأنف بعد أسبوع، مع اجتماع رفيع المستوى آخر مقرر مبدئيا السبت المقبل.وقالت وكالة أنباء "تسنيم" ، إن مفاوضات السبت كانت فقط حول الملف النووي والعقوبات، لا الصواريخ الإيرانية.ونقلت الوكالة عن عضو في فريق المفاوضات الإيراني، قوله إن المواضيع التي تم طرحها في المفاوضات السبت كانت فقط مرتبطة بالقضايا النووية والعقوبات، و"لم يتم طرح أي موضوع آخر".الأميركي في مقابلة مع مجلة "تايم" نشرت الجمعة: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع . لا أحد غيري يستطيع فعل ذلك".وكان قد انسحب من السابق مع إيران عام 2018 خلال ولايته الأولى، واصفا إياه بالمعيب.