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عربي-دولي

ستستأنف بعد أسبوع.. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:43
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي لطهران، التي جرت في مسقط.
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واستغرقت المناقشات التي استضافتها سلطنة عمان خلف أبواب مغلقة، السبت، نحو 9 ساعات، حسب المصدر ذاته.

وقال التلفزيون الإيراني إن "الوفدين اللذين كانا يجريان محادثات غير مباشرة سيعودان إلى عاصمتيهما للتشاور".

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "كشفت عن تطلع مشترك للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات المستدامة".

وأضاف البوسعيدي على منصة "إكس": "تم التطرق إلى المبادئ الأساسية والأهداف والقضايا الفنية الجوهرية".

وأكد الوزير أن المحادثات ستستأنف بعد أسبوع، مع اجتماع رفيع المستوى آخر مقرر مبدئيا السبت المقبل.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن مفاوضات السبت كانت فقط حول الملف النووي والعقوبات، لا الصواريخ الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن عضو في فريق المفاوضات الإيراني، قوله إن المواضيع التي تم طرحها في المفاوضات السبت كانت فقط مرتبطة بالقضايا النووية والعقوبات، و"لم يتم طرح أي موضوع آخر".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" نشرت الجمعة: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران. لا أحد غيري يستطيع فعل ذلك".

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي السابق مع إيران عام 2018 خلال ولايته الأولى، واصفا إياه بالمعيب.
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