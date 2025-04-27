بيان مشترك من قطر والسعودية بشأن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي

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اعلنت "قنا" في بيان انه "استمرارا لجهود والمملكة في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة وصندوق ، أعلنت وزارتا المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية عن سداد متأخرات سوريا لدى ، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة لدعم القطاعات الملحة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.وتدعو كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".