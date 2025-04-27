الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة بالقمة العربية

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تسلّم الرئيس السوري الأحد دعوة رسمية من للمشاركة في التي تستضيفها الشهر المقبل.وأوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن "تسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد الشهر المقبل، وذلك خلال استقباله لرئيس الوزراء ، والسياحة والآثار السيد ".وسبق للشرع أن شارك في القمة العربية الطارئة في بشأن غزة في الرابع من آذار، للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة.