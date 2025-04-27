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عربي-دولي

الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة بالقمة العربية

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:57
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تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل.
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وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرع "تسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد الشهر المقبل، وذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد أحمد فكاك البدراني".

وسبق للشرع أن شارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة في الرابع من آذار، للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة.
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