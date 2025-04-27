المحكمة الروسية تقرر حبس المشتبه به في اغتيال الجنرال موسكاليك

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر قضائي قوله، إن المحكمة وجهت إلى كوزين تهم الإرهاب والتداول غير الشرعي للمواد المتفجرة وصناعة المواد المتفجرة بصورة غير شرعية.في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم الروسية أن المتهم قدم اعترافاته وكشف عن تفاصيل تحضيره وتنفيذه لعملية اغتيال الفريق ياروسلاف موسكاليك بتوجيه من جهاز الأمن الأوكراني.يذكر أن موسكاليك الذي كان يشغل منصب نائب قائد العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قتل بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من منزله في موسكو، يوم 25 نيسان الجاري.