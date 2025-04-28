طائرة هبطت في دولة عربيّة أثارت قلق إسرائيل... بماذا كانت مُحمّلة؟

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نقل موقع "ناتسيف.نت" أن وصول طائرة إنذار مبكر تابعة للقوات الجوية إلى مصر للمشاركة في مناورة جوية مشتركة مع يثير قلقاً واسعاً لدى الخبراء العسكريين في أميركا وإسرائيل.وأشار الموقع إلى أن هذه الطائرة، المحملة ببعض أحدث التقنيات العالمية في مجال الحرب الإلكترونية، لم تطير قط لمسافة طويلة خارج حدود من قبل، مما دفع دولاً كثيرة بما فيها والولايات المتحدة للتساؤل عن خلفيات إحضار الطائرة إلى مصر.ولفت التقرير إلى أن بعض المحللين رجحوا أن الطائرة جاءت للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة فقط، بينما رأى آخرون أن الصين قد تكون تهدف إلى عرض الطائرة للبيع للجيش المصري، كما فعلت سابقاً عندما أحضرت طائرة مقاتلة متطورة إلى معرض عسكري في قبل عدة أشهر.وتساءل التقرير عن سبب اختيار مطار بني العسكري بالتحديد، مشيراً إلى أن الإجابة قد تكمن في هوية المسؤول عن هذا .