تحذير إسرائيلي من حصول مصر على سلاح صيني خطير.. فما هو؟

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حذرت مجلة " ديفينس" العسكرية في تقرير لها اليوم الاثنين، من قرب حصول مصر على غواصات صينية متطورة، وهو ما يثير القلق .المجلة أكدت أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع لشراء غواصات من طراز 039A، وهي غواصات تعمل بالديزل والكهرباء وتتمتع بنظام دفع مستقل متقدم (AIP) يمكنها من البقاء تحت الماء لفترات طويلة، مما يعزز قدراتها البحرية بشكل كبير.من جانب آخر، حذر موقع "نزيف نت" من مفاوضات جارية بين مصر وفرنسا لشراء غواصات هجومية متطورة من طراز "سكوربين"، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة قد تغير موازين القوى في المنطقة. وقال الموقع إن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في البحر.وفي سياق آخر، كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي عن نقاشات بين ونظيره خلال زيارة الأخير إلى ، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون العسكري والبحري بين البلدين، بما في ذلك استكمال صفقة غواصات سكوربين .وتعتبر غواصات سكوربين التي طورتها البحرية الفرنسية من بين الأكثر تطورًا في فئتها، حيث تتمتع بقدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 80 يومًا متواصلاً، ومدى تشغيل يبلغ نحو 8000 ميل بحري، فضلًا عن قدرتها الهجومية المتقدمة التي تشمل إطلاق صواريخ وطوربيدات ثقيلة. (روسيا اليوم)