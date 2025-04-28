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عربي-دولي
تحذير إسرائيلي من حصول مصر على سلاح صيني خطير.. فما هو؟
Lebanon 24
28-04-2025
|
10:22
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حذرت مجلة "
يسرائيل
ديفينس" العسكرية
الإسرائيلية
في تقرير لها اليوم الاثنين، من قرب حصول مصر على غواصات صينية متطورة، وهو ما يثير القلق
في إسرائيل
.
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المجلة أكدت أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع
الصين
لشراء غواصات من طراز 039A، وهي غواصات تعمل بالديزل والكهرباء وتتمتع بنظام دفع مستقل متقدم (AIP) يمكنها من البقاء تحت الماء لفترات طويلة، مما يعزز قدراتها البحرية بشكل كبير.
من جانب آخر، حذر موقع "نزيف نت"
الإسرائيلي
من مفاوضات جارية بين مصر وفرنسا لشراء غواصات هجومية متطورة من طراز "سكوربين"، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة قد تغير موازين القوى في المنطقة. وقال الموقع إن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية
مصرية
تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في البحر.
وفي سياق آخر، كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي عن نقاشات بين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ونظيره
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
خلال زيارة الأخير إلى
القاهرة
، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون العسكري والبحري بين البلدين، بما في ذلك استكمال صفقة غواصات سكوربين
الفرنسية
.
وتعتبر غواصات سكوربين التي طورتها البحرية الفرنسية من بين الأكثر تطورًا في فئتها، حيث تتمتع بقدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 80 يومًا متواصلاً، ومدى تشغيل يبلغ نحو 8000 ميل بحري، فضلًا عن قدرتها الهجومية المتقدمة التي تشمل إطلاق صواريخ
كروز
وطوربيدات ثقيلة. (روسيا اليوم)
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