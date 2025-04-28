Advertisement

إقتصاد

إرتفاع احتمالات الركود العالمي بسبب رسوم ترامب

Lebanon 24
28-04-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1353054-638814583529739410.png
Doc-P-1353054-638814583529739410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع، أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام أصبحت مرتفعة، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل عامل ضغط رئيسي على ثقة الأعمال والأسواق.

وكانت المجموعة عينها من الخبراء، الذين يغطون نحو 50 اقتصادًا حول العالم، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا قويًا وثابتًا. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب "رسوم ترامب".. هذه آخر التوقعات لـ"الركود العالمي"!
lebanon 24
29/04/2025 05:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوبك":خفض توقعات نمو الطلب العالمي على الخام بسبب رسوم ترامب
lebanon 24
29/04/2025 05:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من تأثيرات كارثية على الاقتصاد العالمي بسبب رسوم ترامب
lebanon 24
29/04/2025 05:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع بنحو 3% وسط مخاوف من ركود عالمي بسبب الحرب التجارية
lebanon 24
29/04/2025 05:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:13 | 2025-04-28
16:00 | 2025-04-28
16:00 | 2025-04-28
15:40 | 2025-04-28
15:39 | 2025-04-28
15:04 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24