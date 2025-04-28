إرتفاع احتمالات الركود العالمي بسبب رسوم ترامب

توقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع، أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام أصبحت مرتفعة، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل عامل ضغط رئيسي على ثقة الأعمال والأسواق.



وكانت المجموعة عينها من الخبراء، الذين يغطون نحو 50 اقتصادًا حول العالم، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا قويًا وثابتًا. (سكاي نيوز)

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