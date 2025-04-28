إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 سنوات.. ما السبب؟

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وجاء هذا الرفض بناءً على تصريحات مسؤول إسرائيلي، أكد فيها أن بلاده لن تقبل أي هدنة تسمح للحركة بتعزيز قوتها العسكرية.وأكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق مع "حماس" يتيح لها إعادة التسلح أو استعادة قوتها، مما قد يمكنها من مواصلة الحرب ضد إسرائيل بشكل أشد.وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير عن اقتراح بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات.وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مسؤول في "حماس" قوله لوكالة "فرانس برس" يوم السبت الماضي، إن الحركة مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات.من ناحية أخرى، علق "منتدى أسر المختطفين والمفقودين" على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، واصفا إياها بأنها دليل على أن "الحكومة لا تملك خطة واضحة" لتحرير الرهائن.