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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: لن نسمح بامتلاك أسلحة نووية

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:52
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وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الاثنين تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران، ملمّحًا إلى احتمال تنفيذ هجوم على منشآتها النووية، وذلك خلال اجتماع مع قادة الجيش الإسرائيلي، ترأسه رئيس الأركان الفريق إيال زامير، في إطار التحضيرات لإحياء "يوم الذكرى لقتلى الجيش".
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وقال كاتس بوضوح: "لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، مشددًا على أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لمنع ذلك، مع التأكيد على "جهوزية جهات مختصة لتنفيذ المهمات إذا تطلب الأمر".

في سياق متصل، أشار كاتس إلى أن استعادة الأسرى الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس في غزة تمثلان "أولوية قصوى"، مضيفًا: "سنعمل على ضمان عدم وجود منظمة إرهابية كحماس على حدودنا... فالوضع الحالي لا يمكن التعايش معه".

وفي تطورات أخرى، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول أمني رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة بحلول أكتوبر المقبل.

ووفقًا للتقارير، رفضت إسرائيل مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، مؤكدًة أنها لن تقبل بأي اتفاق مع "حماس" يتيح لها إعادة بناء قوتها العسكرية أو الاستعداد لجولات قتال مستقبلية ضد إسرائيل.

وفي أجواء يوم "ذكرى الجنود القتلى"، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أزمة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "معنويات الجنود في أدنى مستوياتها".
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