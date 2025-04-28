وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: لن نسمح بامتلاك أسلحة نووية

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وجّه مساء الاثنين تحذيرًا شديد اللهجة إلى ، ملمّحًا إلى احتمال تنفيذ هجوم على منشآتها النووية، وذلك خلال اجتماع مع قادة الجيش الإسرائيلي، ترأسه الفريق ، في إطار التحضيرات لإحياء "يوم الذكرى لقتلى الجيش".وقال بوضوح: "لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، مشددًا على أن مستعدة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لمنع ذلك، مع التأكيد على "جهوزية جهات مختصة لتنفيذ المهمات إذا تطلب الأمر".في سياق متصل، أشار كاتس إلى أن استعادة الأسرى الإسرائيليين وهزيمة حركة في غزة تمثلان "أولوية قصوى"، مضيفًا: "سنعمل على ضمان عدم وجود منظمة إرهابية كحماس على حدودنا... فالوضع الحالي لا يمكن التعايش معه".وفي تطورات أخرى، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول أمني رفيع أن رئيس الوزراء يخطط لإنهاء الحرب على غزة بحلول أكتوبر المقبل.ووفقًا للتقارير، رفضت إسرائيل مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، مؤكدًة أنها لن تقبل بأي اتفاق مع "حماس" يتيح لها إعادة بناء قوتها العسكرية أو الاستعداد لجولات قتال مستقبلية ضد إسرائيل.وفي أجواء يوم "ذكرى الجنود القتلى"، كشفت صحيفة " " عن أزمة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "معنويات الجنود في أدنى مستوياتها".