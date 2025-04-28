اضطرابات محتملة في الإنترنت بدولة عربية بسبب انقطاع الكهرباء في أوروبا

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أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية، اليوم، أن الانقطاع الواسع للكهرباء الذي ضرب عدة دول أوروبية قد يؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في خدمات الإنترنت بالجزائر، بسبب تأثر محطات الكوابل البحرية المتواجدة أساسًا في المدن الساحلية .وأوضحت الوزارة أنها اتخذت تدابير احترازية لتأمين استمرارية الخدمة، عبر تفعيل أنظمة طاقة احتياطية تشمل البطاريات والمولدات الكهربائية. وأكدت أن فرقها التقنية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع والتقليل من أي تأثير محتمل.ودعت الوزارة المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الاستثنائي، مشددة على أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لضمان أفضل جودة للخدمة.ويأتي هذا التطور على خلفية انقطاع كهربائي كبير ضرب والبرتغال وفرنسا، مما أدى إلى تعطيل واسع في القطارات والمطارات، وأثار مخاوف بشأن تأثيراته على البنية التحتية الرقمية في المنطقة. (روسيا اليوم)