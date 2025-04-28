في اتصال هاتفي… عراقجي يناقش مع بن فرحان آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية - الأميركية

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وفي بيانها، أوضحت الخارجية أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا من استعرض الجانبان خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين ناقشا "مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطانة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وحول هذا الاتصال، أفادت "إرنا" بأن عراقجي أطلع بن فرحان على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية - الأميركية غير المباشرة، كما تباحث الجانبان في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.وذكرت الوكالة الإيرانية أن وزير الخارجية السعودي استهل هذه المحادثة الهاتفية، معربا باسمه وبالنيابة عن عن المواساة والتعازي بحادث ميناء "الشهيد رجائي" الأليم (انفجار أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى) لأسر الضحايا ولإيران حكومة وشعبا، سائلا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والصحة. وبدوره قدر وزير الخارجية الإيراني رسائل التعزية التي تلقاها من كبار المسؤولين السعوديين.هذا وشرح عراقجي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية، لافتا إلى تزايد انعدام الأمن في المنطقة "نتيجة استمرار جرائم" في غزة والضفة الغربية واعتداءاته المتكررة على ، داعيا إلى "تعبئة لوقف أكبر إبادة جماعية مستمرة في هذا القرن"، حسب "إرنا".