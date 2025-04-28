في اتصال هاتفي… عراقجي يناقش مع بن فرحان آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية - الأميركية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية السعودية.
وفي بيانها، أوضحت الخارجية السعودية
أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني
استعرض الجانبان خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين ناقشا "مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطانة عمان
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية
والولايات المتحدة الأميركية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وحول هذا الاتصال، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" بأن عراقجي أطلع بن فرحان على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية - الأميركية غير المباشرة، كما تباحث الجانبان في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن وزير الخارجية السعودي استهل هذه المحادثة الهاتفية، معربا باسمه وبالنيابة عن المملكة العربية السعودية
عن المواساة والتعازي بحادث ميناء "الشهيد رجائي" الأليم (انفجار أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى) لأسر الضحايا ولإيران حكومة وشعبا، سائلا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والصحة. وبدوره قدر وزير الخارجية الإيراني رسائل التعزية التي تلقاها من كبار المسؤولين السعوديين.
هذا وشرح عراقجي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية، لافتا إلى تزايد انعدام الأمن في المنطقة "نتيجة استمرار جرائم" إسرائيل
في غزة والضفة الغربية واعتداءاته المتكررة على لبنان
، داعيا إلى "تعبئة المجتمع الدولي
لوقف أكبر إبادة جماعية مستمرة في هذا القرن"، حسب "إرنا".