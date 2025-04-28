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عربي-دولي

أبو الغيط: الصمت الدولي يمنح إسرائيل رخصة للقتل في غزة

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:37
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استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف فلسطيني حتى الآن.
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وقال أبو الغيط خلال لقائه مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن "الصمت الدولي يعني عمليًا منح إسرائيل رخصة لممارسة القتل والتطهير العرقي بلا حساب أو عقاب".

اللقاء، الذي جاء خلال زيارة رسمية لأبو الغيط إلى الكويت، تناول تطورات القضية الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية الـ34 المقرر عقدها في بغداد يوم 17 أيار المقبل، إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع العربية في ظل التحديات المتصاعدة في غزة وسوريا ولبنان واليمن وليبيا والسودان.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، أن اللقاء كان إيجابيًا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك.

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية الرابعة في تاريخها، بعد جهود دبلوماسية قادها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تعزيز وحدة الموقف العربي، خصوصًا تجاه القضية الفلسطينية وصياغة تحرك موحد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
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