أبو الغيط: الصمت الدولي يمنح إسرائيل رخصة للقتل في غزة

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وقال خلال لقائه مع ولي ، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن "الصمت الدولي يعني عمليًا منح رخصة لممارسة القتل والتطهير العرقي بلا حساب أو عقاب".اللقاء، الذي جاء خلال زيارة رسمية لأبو إلى ، تناول تطورات القضية قبيل انعقاد الـ34 المقرر عقدها في يوم 17 أيار المقبل، إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع العربية في ظل التحديات المتصاعدة في غزة وسوريا ولبنان واليمن وليبيا والسودان.وأكد المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، أن اللقاء كان إيجابيًا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك.وتستعد العاصمة بغداد لاستضافة القمة العربية الرابعة في تاريخها، بعد جهود دبلوماسية قادها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تعزيز وحدة الموقف العربي، خصوصًا تجاه القضية الفلسطينية وصياغة تحرك موحد لوقف الانتهاكات .