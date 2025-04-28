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عربي-دولي

الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف نشر قواتها في روسيا

Lebanon 24
28-04-2025 | 14:23
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دعت وزارة الخارجية الأميركية، كوريا الشمالية إلى إنهاء نشر قواتها العسكرية لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، معربة عن قلقها من "تورط بيونغ يانغ المباشر" في الصراع.
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وقالت الوزارة في بيان خطي، إن الولايات المتحدة "ما تزال تشعر بقلق بالغ حيال تدخل كوريا الشمالية المباشر في الحرب"، مضيفةً: "يجب أن يتوقف نشر القوات الكورية الشمالية لصالح روسيا، كما يجب إنهاء جميع أشكال الدعم الذي تقدمه موسكو لبيونغ يانغ".

وأشار البيان إلى أن الدول التي تساهم في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك كوريا الشمالية، تتحمل بدورها مسؤولية واضحة عن تداعيات الصراع. (الأناضول)


 
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