الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف نشر قواتها في روسيا

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دعت ، إلى إنهاء نشر قواتها العسكرية لدعم الحرب الروسية في ، معربة عن قلقها من "تورط المباشر" في الصراع.وقالت الوزارة في بيان خطي، إن "ما تزال تشعر بقلق بالغ حيال تدخل الشمالية المباشر في الحرب"، مضيفةً: "يجب أن يتوقف نشر القوات الشمالية لصالح ، كما يجب إنهاء جميع أشكال الدعم الذي تقدمه لبيونغ يانغ".وأشار البيان إلى أن الدول التي تساهم في استمرار الحرب الروسية ، بما في ذلك كوريا الشمالية، تتحمل بدورها مسؤولية واضحة عن تداعيات الصراع. (الأناضول)