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عربي-دولي
الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى وقف نشر قواتها في روسيا
Lebanon 24
28-04-2025
|
14:23
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دعت
وزارة الخارجية الأميركية
،
كوريا الشمالية
إلى إنهاء نشر قواتها العسكرية لدعم الحرب الروسية في
أوكرانيا
، معربة عن قلقها من "تورط
بيونغ يانغ
المباشر" في الصراع.
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وقالت الوزارة في بيان خطي، إن
الولايات المتحدة
"ما تزال تشعر بقلق بالغ حيال تدخل
كوريا
الشمالية المباشر في الحرب"، مضيفةً: "يجب أن يتوقف نشر القوات
الكورية
الشمالية لصالح
روسيا
، كما يجب إنهاء جميع أشكال الدعم الذي تقدمه
موسكو
لبيونغ يانغ".
وأشار البيان إلى أن الدول التي تساهم في استمرار الحرب الروسية
الأوكرانية
، بما في ذلك كوريا الشمالية، تتحمل بدورها مسؤولية واضحة عن تداعيات الصراع. (الأناضول)
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