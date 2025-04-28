رئيس "الشاباك" يعلن استقالته ويقر بفشل الجهاز في منع هجوم 7 تشرين الاول

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وخلال كلمة ألقاها في فعالية ما يسمى "إحياء ذكرى قتلى الجهاز"، قال بار: " من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على . جميع الأنظمة فشلت، ولم يصدر الشاباك تحذيرا مسبقا. أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، يجب علينا جميعا، نحن الذين اخترنا خدمة مهمة لحياتنا، أن ننحني بتواضع أمام القتلى والجرحى والمختطفين وعائلاتهم".وأكد بار أن الاستقالة تأتي "التزاما بمسؤولية شخصية ومؤسسية"، مضيفا: "إدراك المسؤولية عمليا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وإرث قادتنا. لا شرعية لنا بالقيادة دون تحمل كامل المسؤولية".يشار إلى أن استقالة بار تأتي في ظل موجة انتقادات حادة للأجهزة الأمنية والعسكرية ، في أعقاب الإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة العام الماضي، وما تبعه من أزمات سياسية وأمنية داخل .والاثنين، قدم رئيس "الشاباك" بار إفادته التي جاءت في 8 صفحات، أمام .