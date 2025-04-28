دعوة عاجلة من أردوغان لتعزيز استعدادات إسطنبول لمواجهة الزلازل

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وصرح عقب اجتماع مجلس الوزارء أنه "من واجبنا أن نعد المدينة لمواجهة الزلزال وقبل أن تدق أبوابنا"، مؤكدا أنه للقيام بذلك يجب توحيد القوى والعمل.وقال أردوغان إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب إسطنبول في 23 نيسان الجاري لم يسفر عن وقوع ضحايا لكنه أثار مخاوف جدية لدى السلطات حول تهيئة المدينة التي يقطنها 16 مليون نسمة لمواجهة المزيد من الزلازل.وأضاف الرئيس التركي: "تسبب الزلزال، الذي استمر 13 ثانية، في إصابة 236 من مواطنينا بجروح طفيفة، من بينهم 173 في إسطنبول، بسبب الهلع بشكل رئيسي. وتعرض 1903 مبنى لأضرار طفيفة".وناشد أردوغان ترك المتعلقة بالتأهب للكوارث وخاصة الزلازل خارج السياسة اليومية، مشددا على أنه "لا يمكن لأسطنبول أن تتحمل الإهمال واللامبالاة خاصة فيما يتعلق بالترميم".