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عربي-دولي
دعوة عاجلة من أردوغان لتعزيز استعدادات إسطنبول لمواجهة الزلازل
Lebanon 24
28-04-2025
|
14:52
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أكد الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
على ضرورة القيام بأعمال تعزيز مقاومة المباني للزلازل في إسطنبول في أقرب وقت ممكن وتنفيذ مشاريع الترميم استعدادا لمواجهة الزلازل القوية المحتملة.
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وصرح
أردوغان
عقب اجتماع مجلس الوزارء أنه "من واجبنا أن نعد المدينة لمواجهة الزلزال
في أسرع وقت ممكن
وقبل أن تدق
الكوارث
أبوابنا"، مؤكدا أنه للقيام بذلك يجب توحيد القوى والعمل.
وقال أردوغان إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب إسطنبول في 23 نيسان الجاري لم يسفر عن وقوع ضحايا لكنه أثار مخاوف جدية لدى السلطات حول تهيئة المدينة التي يقطنها 16 مليون نسمة لمواجهة المزيد من الزلازل.
وأضاف الرئيس التركي: "تسبب الزلزال، الذي استمر 13 ثانية، في إصابة 236 من مواطنينا بجروح طفيفة، من بينهم 173 في إسطنبول، بسبب الهلع بشكل رئيسي. وتعرض 1903 مبنى لأضرار طفيفة".
وناشد أردوغان
القوى السياسية
ترك
القضايا
المتعلقة بالتأهب للكوارث وخاصة الزلازل خارج السياسة اليومية، مشددا على أنه "لا يمكن لأسطنبول أن تتحمل الإهمال واللامبالاة خاصة فيما يتعلق بالترميم".
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