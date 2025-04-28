"داعش" يهاجم موقعًا عسكريًا في دير الزور ويقتل خمسة من قوات "قسد"

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وفي تصريحات لوكالة " "، أكد المتحدث باسم قوات سوريا "قسد" مقتل خمسة أفراد في الهجوم الذي وصفه بأنه أحد أعنف الهجمات ضد القوات .، أفاد " " بأن "مسلحين يستقلون دراجات نارية، من خلايا تنظيم " "، هاجموا موقعا عسكريا على السرير النهري في جرزة الميلاج دير ، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر من قوات الدفاع الذاتي وإصابة آخر بجروح متفاوتة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأوضح "المرصد" أن "المنطقة شهدت عقب ذلك، استنفارا أمنيا واسعا فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".وأحصى 68 عملية قامت بها خلايا تنظيم "داعش" ضمن مناطق نفوذ " " منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.وحسب توثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 28 قتيلا، هم: 18 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و5 من تنظيم "داعش" و 5 مدنيين.