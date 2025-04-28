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عربي-دولي

"داعش" يهاجم موقعًا عسكريًا في دير الزور ويقتل خمسة من قوات "قسد"

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:39
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ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" اليوم الاثنين، أن التنظيم قتل خمسة مقاتلين أكراد خلال هجوم في محافظة دير الزور بشرق سوريا.
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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرهاد شامي مقتل خمسة أفراد في الهجوم الذي وصفه بأنه أحد أعنف الهجمات ضد القوات منذ فترة.

من جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "مسلحين يستقلون دراجات نارية، من خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، هاجموا موقعا عسكريا على السرير النهري في جرزة الميلاج بريف دير الزور، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر من قوات الدفاع الذاتي وإصابة آخر بجروح متفاوتة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح "المرصد" أن "المنطقة شهدت عقب ذلك، استنفارا أمنيا واسعا فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأحصى المرصد السوري 68 عملية قامت بها خلايا تنظيم "داعش" ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

وحسب توثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 28 قتيلا، هم: 18 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و5 من تنظيم "داعش" و 5 مدنيين. 
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