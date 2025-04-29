حريق في مطعم شمالي الصين... وسقوط 22 قتيلاً

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قضى 22 شخصا اليوم في حريق في مطعم في مدينة لياويانغ في ، على ما ذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في"، كما نقلت وكالة "فرانس برس".وكشفت المحطة أن "الحريق اندلع عند الساعة 12,25 في 29 نيسان في مطعم يقع بالقرب من حيّ سانليجوانغ في منطقة بايتا في لياويانغ في مقاطعة لياونينغ"، مشيرة إلى "إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".