انقطاع الكهرباء يكلّف إسبانيا خسائر كبيرة.. هذا ما كشفته الأرقام

كشفت بيانات أولية، أن الخسائر الناجمة عن الانقطاع العام للتيار الكهربائي في إسبانيا
من المرجح أن تصل إلى نحو مليار يورو
. ولو توقفت جميع الأنشطة في إسبانيا ليوم كامل، لبلغت الخسائر 4.5 مليار يورو، وهو متوسط الإنتاج اليومي للبلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "باييس". لكن نظرا لأن الانقطاع في بعض القطاعات حدث بعد منتصف يوم العمل
، واستغرق حله بضع ساعات، فإن "كل المؤشرات العملية تشير إلى أن الضرر سيكون أقل بكثير" من تلك القيمة القصوى.
وأشار مانويل
هيدالغو، أستاذ الاقتصاد في جامعة إشبيلية
، إلى أن "هناك أنشطة توقفت تماما، لكن أخرى يمكن استئنافها لاحقا"، مؤكدا أن التكاليف ستكون منخفضة على الأرجح ولن يتجاوز إجمالي الخسائر مليار يورو.
وأعلنت شركة "ريد إيليكتريكا"، صباح الثلاثاء، المشغلة للشبكة الكهربائية الوطنية، أن إمدادات الكهرباء في البر الرئيسي
الإسباني عادت إلى طبيعتها تقريبا.
ووقع الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي يوم الاثنين في معظم أنحاء إسبانيا عند الساعة 12:30 ظهرا (13:30 بتوقيت موسكو)، حيث قالت شركة "ريد إيليكتريكا" إن عملية استعادة الطاقة
قد تستغرق حتى عشر ساعات. وشمل العطل أيضا البرتغال
وفرنسا وأندورا.
ونتيجة للانقطاع، توقفت جميع حركات القطارات، كما تأثر النقل العام في المدن حيث تعطلت إشارات المرور وتشكلت طوابير طويلة أمام المتاجر، واضطرت فرق الإنقاذ إلى إخراج المحتجزين في المصاعد. كما تم إيقاف جميع المحطات
النووية في البلاد بشكل آمن، ولا تزال أسباب الانقطاع قيد التحقيق.
من جانبه، صرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
أنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن انقطاع الكهرباء في إسبانيا قد يكون نتيجة لهجوم سيبراني. (روسيا اليوم)