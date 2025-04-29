انقطاع الكهرباء يكلّف إسبانيا خسائر كبيرة.. هذا ما كشفته الأرقام

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كشفت بيانات أولية، أن الخسائر الناجمة عن الانقطاع العام للتيار الكهربائي في من المرجح أن تصل إلى نحو مليار . ولو توقفت جميع الأنشطة في إسبانيا ليوم كامل، لبلغت الخسائر 4.5 مليار يورو، وهو متوسط الإنتاج اليومي للبلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "باييس". لكن نظرا لأن الانقطاع في بعض القطاعات حدث بعد منتصف ، واستغرق حله بضع ساعات، فإن "كل المؤشرات العملية تشير إلى أن الضرر سيكون أقل بكثير" من تلك القيمة القصوى.وأشار هيدالغو، أستاذ الاقتصاد في ، إلى أن "هناك أنشطة توقفت تماما، لكن أخرى يمكن استئنافها لاحقا"، مؤكدا أن التكاليف ستكون منخفضة على الأرجح ولن يتجاوز إجمالي الخسائر مليار يورو.وأعلنت شركة "ريد إيليكتريكا"، صباح الثلاثاء، المشغلة للشبكة الكهربائية الوطنية، أن إمدادات الكهرباء في البر الإسباني عادت إلى طبيعتها تقريبا.ووقع الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي يوم الاثنين في معظم أنحاء إسبانيا عند الساعة 12:30 ظهرا (13:30 بتوقيت موسكو)، حيث قالت شركة "ريد إيليكتريكا" إن عملية قد تستغرق حتى عشر ساعات. وشمل العطل أيضا وفرنسا وأندورا.ونتيجة للانقطاع، توقفت جميع حركات القطارات، كما تأثر النقل العام في المدن حيث تعطلت إشارات المرور وتشكلت طوابير طويلة أمام المتاجر، واضطرت فرق الإنقاذ إلى إخراج المحتجزين في المصاعد. كما تم إيقاف جميع النووية في البلاد بشكل آمن، ولا تزال أسباب الانقطاع قيد التحقيق.من جانبه، صرح رئيس أنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن انقطاع الكهرباء في إسبانيا قد يكون نتيجة لهجوم سيبراني. (روسيا اليوم)