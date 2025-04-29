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عربي-دولي

أبو الغيط: لم يصلنا تأكيد لحضور الشرع القمة العربية في بغداد

Lebanon 24
29-04-2025 | 08:45
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أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئاسة السورية لم تؤكد بعد حضور الرئيس أحمد الشرع القمة العربية المزمع عقدها في العراق.
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وأضاف أن الجامعة العربية لا تتدخل في قرارات الدول المتعلقة بمثل هذه المسائل.

كما تابع أن القرار يعود للدول المستضيفة للقمم لا للأمانة، وإنما يتم إبلاغ الجامعة فقط بأسماء المدعوين. (العربية)
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