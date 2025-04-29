أبو الغيط: لم يصلنا تأكيد لحضور الشرع القمة العربية في بغداد

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أوضح لجامعة الدول ، أن الرئاسة لم تؤكد بعد حضور المزمع عقدها في .وأضاف أن لا تتدخل في قرارات الدول المتعلقة بمثل هذه المسائل.كما تابع أن القرار يعود للدول المستضيفة للقمم لا للأمانة، وإنما يتم إبلاغ الجامعة فقط بأسماء المدعوين. (العربية)