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كم بلغ عدد الضحايا بسبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا؟

Lebanon 24
29-04-2025 | 11:58
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قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب مختلفة مرتبطة بانقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا، حسب وسائل إعلام محلية.
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واشارت المعلومات إلى أن "الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثلاثة حوادث منفصلة".

وتشير المعلومات إلى وفاة زوجين وطفلهما في مقاطعة أورينسي شمالي البلاد جراء استنشاق أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي. بينما توفيت سيدة في بلنسية بسبب توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل أثناء الانقطاع. كما لقيَت سيدة أخرى حتفها في مدريد إثر حريق نشب بسبب شمعة أشعلت خلال انقطاع التيار.

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة "يوروبا برِيس" بأن المحكمة الوطنية الإسبانية بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن "عمل تخريبي". (روسيا اليوم)
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