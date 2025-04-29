كم بلغ عدد الضحايا بسبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا؟

قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب مختلفة مرتبطة بانقطاع الكهرباء الواسع في ، حسب وسائل إعلام محلية.

Advertisement

واشارت المعلومات إلى أن "الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثلاثة حوادث منفصلة".



وتشير المعلومات إلى وفاة زوجين وطفلهما في مقاطعة أورينسي شمالي البلاد جراء استنشاق أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي. بينما توفيت سيدة في بلنسية بسبب توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل أثناء الانقطاع. كما لقيَت سيدة أخرى حتفها في إثر حريق نشب بسبب شمعة أشعلت خلال انقطاع .



وفي آخر التطورات، أفادت وكالة "يوروبا برِيس" بأن بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن "عمل تخريبي". (روسيا اليوم)