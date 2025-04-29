قطر وبريطانيا تدعوان إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة

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دعت قطر وبريطانيا إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في الذي يتعرض لإبادة ترتكبها ، وأعلنتا دعمهما لمباحثات الملف بين وطهران.جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية ، الثلاثاء، عقب انتهاء أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني 2025، الذي استضافته العاصمة في 27 نيسان الجاري.وأفاد البيان بأن القطري ونظيره البريطاني ديفيد لامي، ترأسا الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة، معربين عن ترحيبهما بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين.وفي الشأن الدفاعي، أقرت قطر بأن "الوجود البريطاني في قاعدة العديد الجوية المرموقة يُظهر الالتزام المتبادل بين الطرفين تجاه الأمن الإقليمي".وأعلنت قطر اتفاقها مع المتحدة على "العمل بشكل مشترك مع شركاء آخرين للطرفين لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لكل منهما من خلال التعاون في سلاسل التوريد، ودعم الصادرات من كلا البلدين"، بحسب البيان.وأكد الوزيران القطري والبريطاني على "التزامهما بتعميق التعاون العسكري، ما يمهّد الطريق نحو تطوير مشترك للقوات البرية والجوية والبحرية ذات المستوى العالمي".وبشأن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق بقطاع غزة، دعا الوزيران إلى "العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة ".واتفقا على أن "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في حزيران المقبل سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".وأدان الوزير القطري "بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية".