في السويد.. إطلاق نار وسقوط قتلى!

Advertisement

وقالت الشرطة في بيان إنه تم "العثور على عدة أشخاص في أوبسالا القتلى والمصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار، وذلك بعد سماع دوي قوي في المدينة".وأضافت أنها "تلقت بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي قوي، أشبه بإطلاق نار، في وسط المدينة".