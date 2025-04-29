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في السويد.. إطلاق نار وسقوط قتلى!

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:07
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أعلنت الشرطة السويدية، يوم الثلاثاء، عن سقوط 3 قتلى جراء إطلاق نار في وسط مدينة أوبسالا، شمال العاصمة ستوكهولم.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم "العثور على عدة أشخاص في أوبسالا القتلى والمصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار، وذلك بعد سماع دوي قوي في المدينة".
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وأضافت أنها "تلقت بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي قوي، أشبه بإطلاق نار، في وسط المدينة".


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