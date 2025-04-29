قرار جديد... هذا ما أعلنته حكومة نتنياهو بشأن إقالة رئيس الشاباك!

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وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة إنها "قررت إلغاء قرارها الصادر في 20 آذار 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار.والإثنين، أعلن رئيس جهاز أنه سيترك منصبه في 15 حزيران بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء الذي سبق أن طلب إقالته.