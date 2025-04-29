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عربي-دولي

قرار جديد... هذا ما أعلنته حكومة نتنياهو بشأن إقالة رئيس الشاباك!

Lebanon 24
29-04-2025 | 14:12
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أكدت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته.
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وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا إنها "قررت إلغاء قرارها الصادر في 20 آذار 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

والإثنين، أعلن رئيس جهاز الشاباك أنه سيترك منصبه في 15 حزيران بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.
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