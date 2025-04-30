روبيو: الوساطة الأميركية ستنتهي إذا لم تقدم روسيا وأوكرانيا "اقتراحات ملموسة" لإنهاء النزاع

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قال الأميركي ، الثلاثاء، إن ستنهي وساطتها، إذا لم تقدم وأوكرانيا "اقتراحات ملموسة" لوضع حد للنزاع، حسب المتحدثة باسم وزارته.وقالت المتحدثة تامي بروس للصحافيين: "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم اقتراحات ملموسة لإنهاء هذا النزاع. إذا لم يُحرز تقدم، فسنتراجع عن دورنا وسطاء في هذه العملية".وأوضحت أن في نهاية المطاف، فإن سيقرر المضي في المساعي الدبلوماسية.