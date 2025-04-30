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عربي-دولي

روبيو: الوساطة الأميركية ستنتهي إذا لم تقدم روسيا وأوكرانيا "اقتراحات ملموسة" لإنهاء النزاع

Lebanon 24
30-04-2025 | 00:20
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنهي وساطتها، إذا لم تقدم روسيا وأوكرانيا "اقتراحات ملموسة" لوضع حد للنزاع، حسب المتحدثة باسم وزارته.
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وقالت المتحدثة تامي بروس للصحافيين: "نحن الآن في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم اقتراحات ملموسة لإنهاء هذا النزاع. إذا لم يُحرز تقدم، فسنتراجع عن دورنا وسطاء في هذه العملية".

وأوضحت أن في نهاية المطاف، فإن الرئيس دونالد ترامب سيقرر المضي في المساعي الدبلوماسية.
 
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