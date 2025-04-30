الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أفادت ، اليوم الأربعاء، بأن التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.وقالت الروسية في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة دون طيار فوق أراضي ، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقا لموقع " " الإخباري الروسي.وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "7 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة ، طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".بالمقابل، قال عمدة مدينة خاركيف إن عشرات الأشخاص أصيبوا عقب غارات روسية بطائرة بدون طيار على المدينة.وكتب على تطبيق أن 39 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وحالة بعضهم خطيرة.وقال إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 16 غارة على الأقل، حيث تضررت مبان شاهقة ومنازل ومنشأة طبية والبنية التحتية المدنية.وفي أماكن أخرى، تم استهداف مدينتي دنيبرو وكريفي ريه، وكذلك منطقة خيرسون، بطائرات بدون طيار، حسبما ذكر سلاح الجو الأوكراني.ووفقا لحاكم الإقليم ، قتل شخص واحد على الأقل في دنيبرو.وفي الوقت نفسه، أبلغت السلطات الروسية في عن إصابة 16 شخصا في أعقاب هجوم مدفعي أوكراني على بلدة هورليفكا. (سكاي نيوز)