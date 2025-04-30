كاتس: إيران تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة بأكملها

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وقال في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في "ذكرى مقتل الجنود الاسرائيليين"، " تريد تدميرنا لكننا لن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية". شدد ، ، على أن لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.وقال في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في "ذكرى مقتل الجنود الاسرائيليين"، " تريد تدميرنا لكننا لن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية".

كما أكد أن " تشكل التهديد للمنطقة بأكملها".



"لن نتنازل"

إلى ذلك، اعتبر أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح دون أي تنازل". وأشار إلى أن "الدرس الأساسي المستخلص من أحداث السابع من تشرين الاول 2023، هو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يقف دائمًا بين الأعداء في الشريط الأمني بلبنان، وعلى وفي المنطقة الأمنية في ، وفي مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وداخل المساحات الأمنية حول غزة، وبين البلدات "، وفق تعبيره.

كذلك شدد على أن "إسرائيل عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، تستمر في القيام بذلك في . " وختم قائلا: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضد إسرائيل".