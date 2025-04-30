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عربي-دولي

كاتس: إيران تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة بأكملها

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:26
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شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
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وقال في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في "ذكرى مقتل الجنود الاسرائيليين"، "إيران تريد تدميرنا لكننا لن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية".
كما أكد أن طهران " تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة بأكملها".

"لن نتنازل"
إلى ذلك، اعتبر أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح دون أي تنازل". وأشار إلى أن "الدرس الأساسي المستخلص من أحداث السابع من تشرين الاول 2023، هو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يقف دائمًا بين الأعداء في الشريط الأمني بلبنان، وعلى جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية في سوريا، وفي مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وداخل المساحات الأمنية حول غزة، وبين البلدات الإسرائيلية"، وفق تعبيره.
كذلك شدد على أن "إسرائيل عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، وسوف تستمر في القيام بذلك في المستقبل. " وختم قائلا: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضد إسرائيل".
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