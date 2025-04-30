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عربي-دولي

هل يُؤيّد الإسرائيليّون ضرب النوويّ الإيرانيّ؟.. هذا ما كشفه إستطلاع للرأيّ

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:38
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، استطلاعاً للرأي، كشف أن حوالي نصف الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لإيران دون دعم أميركي.
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وقالت"جيروزاليم بوست" أن استطلاع الرأي الذي أصدره معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وجد أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون توجيه إسرائيل ضربة لإيران، مقابل 41.5% يعارضونها، ومع ذلك، يختلف اليهود والعرب الإسرائيليون في هذا الأمر، فمن بين الإسرائيليين اليهود، يؤيد 52% توجيه ضربة مقابل 34.5% يعارضونها، وفي المقابل، يعارض 76% من العرب الإسرائيليين العمل العسكري ضد إيران، مقابل 9% فقط يؤيدونه.
 
وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية الجارية، يعتقد 45.5% من الإسرائيليين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعطي الأولوية لأمن إسرائيل، بينما يعارض 44% هذا الرأي، ومن بين الإسرائيليين اليهود، يعتقد 46% أن أمن إسرائيل سيكون أولوية، مقارنة بـ 41.5% من العرب الإسرائيليين الذين يعارضون هذا الرأي. (الإمارات 24)

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