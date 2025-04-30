هل يُؤيّد الإسرائيليّون ضرب النوويّ الإيرانيّ؟.. هذا ما كشفه إستطلاع للرأيّ

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وقالت"جيروزاليم بوست" أن استطلاع الرأي الذي أصدره ، وجد أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لإيران، مقابل 41.5% يعارضونها، ومع ذلك، يختلف والعرب الإسرائيليون في هذا الأمر، فمن بين الإسرائيليين اليهود، يؤيد 52% توجيه ضربة مقابل 34.5% يعارضونها، وفي المقابل، يعارض 76% من العرب الإسرائيليين العمل العسكري ضد ، مقابل 9% فقط يؤيدونه. نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، استطلاعاً للرأي، كشف أن حوالي نصف الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لإيران دون دعم أميركي.وقالت"جيروزاليم بوست" أن استطلاع الرأي الذي أصدره ، وجد أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لإيران، مقابل 41.5% يعارضونها، ومع ذلك، يختلف والعرب الإسرائيليون في هذا الأمر، فمن بين الإسرائيليين اليهود، يؤيد 52% توجيه ضربة مقابل 34.5% يعارضونها، وفي المقابل، يعارض 76% من العرب الإسرائيليين العمل العسكري ضد ، مقابل 9% فقط يؤيدونه.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية الجارية، يعتقد 45.5% من الإسرائيليين أن الرئيس الأميركي سيعطي الأولوية لأمن إسرائيل، بينما يعارض 44% هذا الرأي، ومن بين الإسرائيليين اليهود، يعتقد 46% أن أمن إسرائيل سيكون أولوية، مقارنة بـ 41.5% من العرب الإسرائيليين الذين يعارضون هذا الرأي. (الإمارات 24)