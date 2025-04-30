محفوظ في أرشيف جهاز الأمن الفدرالي الروسي.. نشر صورة لفكّ هتلر

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نشرت عضو الروسي ميركاتشيفا على صفحتها في " " صورة لفك زعيم المحفوظ في أرشيف جهاز الأمن الفدرالي الروسي.وكتبت ميركاتشيفا تعليقا على الصورة والملف الاستخباراتي والتحقيقي لوزارة بالاتحاد السوفيتي عن ، والذي يتضمن قضية وفاة هتلر: "كل ما تبقى هو فكي هتلر وإيفا ، وحذاء غوبلز التقويمي".ويحتفظ اليوم بهذه القطعة الأثرية في أرشيف في علبة سجائر "غفاردييسكي"، وبحسب ميركاتشيفا، فبفضل الفك أصبح من الواضح أن هتلر مات، ولم يقض بقية أيامه في بلد آخر.ومن بين الوثائق أيضا رسم تخطيطي للمخبأ الذي اختبأ فيه هتلر مع ، ووثيقة عن فتح الحفرة التي دفن فيها النازيون، ووثيقة عن حرقها. (روسيا اليوم)