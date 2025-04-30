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عربي-دولي

محفوظ في أرشيف جهاز الأمن الفدرالي الروسي.. نشر صورة لفكّ هتلر

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:43
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نشرت عضو مجلس حقوق الإنسان الروسي إيفا ميركاتشيفا على صفحتها في "تلغرام" صورة لفك زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر المحفوظ في أرشيف جهاز الأمن الفدرالي الروسي.
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وكتبت ميركاتشيفا تعليقا على الصورة والملف الاستخباراتي والتحقيقي لوزارة أمن الدولة بالاتحاد السوفيتي عن هتلر، والذي يتضمن قضية وفاة هتلر: "كل ما تبقى هو فكي هتلر وإيفا براون، وحذاء غوبلز التقويمي".

ويحتفظ اليوم بهذه القطعة الأثرية في أرشيف جهاز الأمن الفيدرالي في علبة سجائر "غفاردييسكي"، وبحسب ميركاتشيفا، فبفضل الفك أصبح من الواضح أن هتلر مات، ولم يقض بقية أيامه في بلد آخر.

ومن بين الوثائق أيضا رسم تخطيطي للمخبأ الذي اختبأ فيه هتلر مع إيفا براون، ووثيقة عن فتح الحفرة التي دفن فيها النازيون، ووثيقة عن حرقها. (روسيا اليوم)
 
 
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