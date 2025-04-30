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أكد خلال مشاركته في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة أولا"، أن العلاقات بين وأوروبا ستتعافى بالتأكيد عاجلا أم آجلا.وقال : "الوضع الآن أكثر تعقيدا مما كان عليه خلال العظمى (الحرب العالمية الثانية) حيث كان كل شيء واضحا: ، أحمر وبني.. لكن ليس لدي أدنى شك في أن علاقاتنا مع ستعود عاجلا أم آجلا - وهذا أمر مؤكد".ولفت إلى أنه هناك الكثير من الأشخاص في أوروبا الذين يدعمون روسيا رغم الضغوط، قائلا: "في أوروبا ككل، هناك الكثير ممن يشاركوننا موقفنا، البعض يصمت، أما البعض فيقولون شيئا ما بشكل متواضع للغاية، بحيث لا يسمع، بالطبع، هناك عدد قليل من الناس الذين، رغم الضغط من السلطات الرسمية، لديهم الجرأة للتعبير عن وجهة نظرهم، وليس فقط للتعبير، ولكن لإظهار أن لديهم وجهة نظرهم الخاصة". (روسيا اليوم)