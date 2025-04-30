Advertisement

عربي-دولي

عن العلاقة مع أوروبا.. هذا ما كشفه بوتين

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1354040-638816399257759667.jpg
Doc-P-1354040-638816399257759667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة أولا"، أن العلاقات بين روسيا وأوروبا ستتعافى بالتأكيد عاجلا أم آجلا.
Advertisement

وقال بوتين: "الوضع الآن أكثر تعقيدا مما كان عليه خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) حيث كان كل شيء واضحا: أبيض وأسود، أحمر وبني.. لكن ليس لدي أدنى شك في أن علاقاتنا مع أوروبا ستعود عاجلا أم آجلا - وهذا أمر مؤكد".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه هناك الكثير من الأشخاص في أوروبا الذين يدعمون روسيا رغم الضغوط، قائلا: "في أوروبا ككل، هناك الكثير ممن يشاركوننا موقفنا، البعض يصمت، أما البعض فيقولون شيئا ما بشكل متواضع للغاية، بحيث لا يسمع، بالطبع، هناك عدد قليل من الناس الذين، رغم الضغط من السلطات الرسمية، لديهم الجرأة للتعبير عن وجهة نظرهم، وليس فقط للتعبير، ولكن لإظهار أن لديهم وجهة نظرهم الخاصة". (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
هذا ما كشفه ترامب عن المحادثات مع بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
01/05/2025 03:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن خدعة بوتين الجديدة.. هذا ما كشفه
lebanon 24
01/05/2025 03:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه
lebanon 24
01/05/2025 03:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحذر من أعمال العنف في سوريا وهذا ما كشفته عن علاقتها بالإدارة الجديدة
lebanon 24
01/05/2025 03:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-04-30
16:38 | 2025-04-30
16:21 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
16:14 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24