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عربي-دولي

بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:25
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أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لن تنتظر إذناً من أحد للاعتراف بفلسطين.
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كما قال خلال جلسة استماع في مجلس اللوردات في لندن، إن هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءا من مسار سياسي حقيقي نحو حل الدولتين وليس مجرد خطوة رمزية.

وشدد لامي على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن الفلسطينيين يستحقون وطنا خاصا بهم، مبيناً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مدرج ضمن تعهدات حزب العمال في برنامجه الانتخابي.

كما قال "الخيار الوحيد هو حل الدولتين، وسنواصل العمل مع شركائنا في فرنسا والسعودية نحو مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين لإبقاء خيار حل الدولتين حياً".

أوضح أن الاعتراف ليس نهاية المطاف بل البداية نحو حل سياسي واقعي مع التأكيد على دور بريطانيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن في الدفع نحو تقدم ملموس على الأرض. (العربية)
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