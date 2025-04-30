بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد

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أكد ، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف بدولة أمر وارد، مشيرا إلى أن المتحدة لن تنتظر إذناً من أحد للاعتراف بفلسطين.كما قال خلال جلسة استماع في مجلس اللوردات في ، إن هذا الاعتراف يجب أن يكون جزءا من مسار سياسي حقيقي نحو حل الدولتين وليس مجرد خطوة رمزية.وشدد لامي على أن القضية قضية عادلة، وأن يستحقون وطنا خاصا بهم، مبيناً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مدرج ضمن تعهدات في برنامجه الانتخابي.كما قال "الخيار الوحيد هو حل الدولتين، وسنواصل العمل مع شركائنا في والسعودية نحو حول حل الدولتين لإبقاء خيار حل الدولتين حياً".أوضح أن الاعتراف ليس نهاية المطاف بل البداية نحو حل سياسي واقعي مع التأكيد على دور بصفتها عضوا دائما في في الدفع نحو تقدم ملموس على الأرض. (العربية)