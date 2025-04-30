الخارجية السورية: هذه الدعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل

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واضافت: "إن هذه المناشدات تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصراً ضمن مؤسسات . وتمثل هذه الأفعال تهديداً مباشراً لوحدة البلاد، وتُقوض الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الوطن".وأكدت الخارجية "التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الكريمة، التي كانت ولا تزال جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري"واعربت عن تقديرها البالغ "للدور الحكيم والمسؤول الذي اضطلع به عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي".وختمت: "إن تجدد تأكيدها التام على أن جميع الوطنية تُعالج عبر الآليات الوطنية وحدها، وترفض رفضاً قاطعاً أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فسيادة ليست موضع نقاش أو تفاوض".