Advertisement

عربي-دولي

التوترات تتصاعد.. الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1354092-638816482252842067.png
Doc-P-1354092-638816482252842067.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حكومة الهند، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها، في أعقاب مقتل 26 رجلاً في هجوم على سياح في إقليم كشمير.
Advertisement

وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 نيسان إلى 23 أيار.

مواضيع ذات صلة
الجزائر تعلن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات من وإلى مالي
lebanon 24
01/05/2025 03:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مالي تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية للطيران الجزائري
lebanon 24
01/05/2025 03:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تعلن إغلاق الحدود والتجارة والمجال الجوي مع الهند
lebanon 24
01/05/2025 03:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر ترد بالمثل.. وتغلق مجالها الجوي أمام مالي
lebanon 24
01/05/2025 03:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-04-30
16:38 | 2025-04-30
16:21 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
16:14 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24