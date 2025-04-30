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عربي-دولي
بـ425 مليون دولار.. أميركا توافق على بيع معدات عسكرية للكويت
Lebanon 24
30-04-2025
|
16:02
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قالت
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن
وزارة الخارجية
وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات وخدمات دعم لأنظمة
صواريخ باتريوت
للكويت مقابل 425 مليون دولار.
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ووفقاً لوزارة الدفاع "
البنتاغون
"، فإن المتعاقد
الرئيسي
لوفير المعدات والخدمات هو شركة (آر.تي.إكس كورب).
وفي الأسبوع الأول من نيسان، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل صواريخ "
باتريوت
" لصالح
دولة الكويت
، بقيمة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة "
رويترز
" أن شركة "آر. تي. أكس كوربوريشن" ستكون
المقاول
الرئيسي في هذه الصفقة.
من جانبها، أكدت
وزارة الخارجية الأميركية
أن هذه الصفقة تندرج ضمن جهود دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج
حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، والذي يُعد عنصراً مهماً في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة
الشرق الأوسط
.
وأشارت إلى أن صواريخ "باتريوت باك-3" ستُعزز قدرة
الكويت
على التصدي للتهديدات الأمنية الراهنة والمستقبلية، إضافة إلى حماية بنيتها التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت
النفط والغاز
.
وبحسب تقارير سابقة، فقد بلغت قيمة عقود شراء وتحديث صواريخ "باتريوت" الموقعة مع الكويت، منذ أيار 2020، أكثر من 1.4 مليار دولار، وشملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، إلى جانب عقود للصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".
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