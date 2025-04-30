بـ425 مليون دولار.. أميركا توافق على بيع معدات عسكرية للكويت

قالت الأميركية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات وخدمات دعم لأنظمة للكويت مقابل 425 مليون دولار.

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ووفقاً لوزارة الدفاع " "، فإن المتعاقد لوفير المعدات والخدمات هو شركة (آر.تي.إكس كورب). ووفقاً لوزارة الدفاع " "، فإن المتعاقد لوفير المعدات والخدمات هو شركة (آر.تي.إكس كورب).

وفي الأسبوع الأول من نيسان، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل صواريخ " " لصالح ، بقيمة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة " " أن شركة "آر. تي. أكس كوربوريشن" ستكون الرئيسي في هذه الصفقة.

من جانبها، أكدت أن هذه الصفقة تندرج ضمن جهود دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج (الناتو)، والذي يُعد عنصراً مهماً في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة .



وأشارت إلى أن صواريخ "باتريوت باك-3" ستُعزز قدرة على التصدي للتهديدات الأمنية الراهنة والمستقبلية، إضافة إلى حماية بنيتها التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت .



وبحسب تقارير سابقة، فقد بلغت قيمة عقود شراء وتحديث صواريخ "باتريوت" الموقعة مع الكويت، منذ أيار 2020، أكثر من 1.4 مليار دولار، وشملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، إلى جانب عقود للصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".